Un ajedrecista argentino de 12 años hace historia en el Mundial de Ajedrez al ganar a un gran maestro

Faustino Oro es un joven ajedrecista de tan solo 12 años que participa en el campeonato mundial de ajedrez que se celebra en India. Se trata del ajedrecista más joven de la historia en la participar de un mundial de ajedrez y el lunes venció a un gran maestro croata, lo que lo clasificó a la segunda ronda del certamen.

Oro superó al gran maestro croata, Ante Brkic (37 años y Nro. 221 en el ranking mundial), tras una serie de desempates. El desempeño del argentino en la tercera batería de desempate (dos juegos con ritmo Blitz) fue determinante pasa avanzar de ronda.

La noticia no tardó en viralizarse en las redes sociales y medios de comunicación en general, lo que le granjeó popularidad aunque también detractores.

Ya en la segunda rueda del mundial, Faustino Oro deberá enfrentarse a otro gran maestro, Santosh Vidit de la India, uno de mejores 30 del mundo, en una partida a priori más difícil. Sin embargo, es lo de menos, ya hizo historia al avanzar de ronda, un objetivo esquivo para el ajedrez argentino en esta competición.

Con su trayectoria, Oro, en caso que logre un récord de partidas ganadas, apunta a convertirse en el gran maestro más joven del mundo, pero algunos dicen que es cuestión de tiempo para que se posicione como el mejor jugador argentino de la historia.