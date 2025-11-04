El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial del 60% para todo el personal

El Hospital Garrahan anunció un incremento salarial cercano al 60% en concepto de asignación básica que impacta en todo su personal.

Esta medida alcanzará a todos los trabajadores de planta, contratados bajo el régimen de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Según lo comunicado por la administración del nosocomio pediátrico, el aumento consolida el proceso de mejora iniciado en diciembre de 2023, y en el marco de acciones encaminadas a ordenar y transparentar el funcionamiento administrativo.

Fuente: Nexofin