Cuidados clave para que los pisos de madera no se desgasten con la limpieza

Los pisos de madera aportan calidez y estilo a cualquier ambiente, pero requieren ciertos cuidados para mantenerse en buen estado. Una limpieza incorrecta puede deteriorarlos con el tiempo, opacando su brillo natural y acortando su vida útil. Con algunos hábitos simples podés protegerlos y lograr que se vean impecables por más tiempo.

Evitá el exceso de agua

El agua es el mayor enemigo de la madera. Si usás un trapo demasiado mojado, la humedad puede filtrarse en las juntas y provocar que el piso se hinche o se deforme. Lo ideal es limpiar con un paño apenas húmedo o con mopas diseñadas para superficies de madera.

Fuente: Nexofin