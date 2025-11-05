Javier Milei encabeza una reunión con más de 100 legisladores en Casa Rosada para definir la agenda legislativa

En medio de una intensa actividad en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabeza este martes una reunión con un grupo de legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, con el objetivo de delinear la estrategia parlamentaria que marcará los próximos meses del Gobierno.

El encuentro, que se desarrolla en el Salón Héroes de Malvinas, comenzó pasadas las 10 de la mañana y tiene como foco central definir los ejes de la agenda legislativa que el oficialismo impulsará a partir del 10 de diciembre, cuando se renueve parcialmente la composición del Congreso. La foto grupal de Milei junto a diputados y senadores propios y aliados busca reflejar un mensaje de cohesión interna y fortaleza política antes del debate por las reformas económicas y estructurales.

Según confirmaron fuentes cercanas al oficialismo, en la sala se reunieron alrededor de 130 legisladores entre los actuales y los electos, incluidos representantes del PRO que respondieron a la invitación de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia fue una de las principales organizadoras del evento, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Fuente: Nexofin