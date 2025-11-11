“Vayan a dar la cara”: el desafiante pedido de Marcelo Gallardo a sus jugadores

La cómoda victoria de Boca en el Superclásico ante un River en estado crítico, sigue dejando tela para cortar. Anoche, un periodista de ESPN filtró la reacción de Marcelo Gallardo en el vestuario.

Según pudo corrobar Gustavo Yarroch, el Muñeco estaba resignado y furioso post derrota. Cuando le consultó si iba a tener contacto con la prensa, la respondió tajante: “Ahi tenés a los jugadores”.

Luego del 2-0 en La Bombonera y viendo las tres chanches despilfarradas por Milton Giménez en el complemento, el Millonario se salvó de un piñón deportivo histórico. Por esto y más, Gallardo les adivirtió a sus jugadores: “Ahora vayan a dar la cara ustedes”.

La situación pudo comprobarse minutos después por que fue evidente. Primero salió hablar el defensor Lucas Martínz Quarta, quien confesó “fue una mierda, no estuvimos a la altura“.

Al unísono, Juan Fernando Quintero, poco habitual en él, también frenó ante los micrófonos y tuvo un fuerte cruce con periodista

“Tú me hiciste la pregunta la vez pasada, tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, a un escudo grandísimo. He hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar. Estamos viviendo un presente difícil pero tampoco le damos de comer a cosas que no importan”.

Con eso ánimo encarará la semana River, que ya no depende de sí mismo para clasificar a la próxima Copa Libertadores, al bajar al 4° (Sudamericana) en la Tabla Anual, tras la victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano.