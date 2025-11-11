Scott Bessent confirmó que se activó el swap con Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que el swap de 20 mil millones de dólares con Argentina ya se activó, y que el país norteamericano obtuvo una ganancia al intervenir en el mercado de cambios argentino para salvar la posición del peso.

Bessent afirmó ante la MSNBC que “se utilizó una pequeña cantidad” de la línea de swap y añadió que obtivieron “ganancias con ello”. A su vez, agregó que Estados Unidos intervino para “estabilizar a la Argentina”.

El funcionario de la Casa Blanca resaltó en su comunicación que el Gobierno argentino había pedido poner en funcionamiento una pequeña parte del acuerdo de monedas por 20 mil millones.

Fuente: Nexofin