El Tren Sarmiento opera con demoras tras el descarrilamiento en Liniers

El servicio del Tren Sarmiento volvió a registrar demoras y cancelaciones este miércoles debido a los trabajos que continúan en la estación Liniers, donde el martes una formación descarriló y provocó heridas a una veintena de pasajeros.

Aunque la circulación comenzó la jornada con cierta normalidad, poco después las autoridades informaron interrupciones por maniobras técnicas en la zona afectada.

Más de 40 operarios permanecen en el lugar realizando tareas para retirar los vagones dañados del tren 3358, que se dirigía desde Moreno hacia Once.

Fuente: Nexofin