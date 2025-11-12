Qué dicen los analistas privados sobre la inflación de octubre que se conocerá este miércoles

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, un dato clave que reflejará si la tendencia inflacionaria comienza a estabilizarse o mantiene la inercia de los últimos meses.

De acuerdo con los cálculos de distintas consultoras privadas, la inflación del décimo mes del año se habría ubicado entre 2,2% y 2,5%, apenas por encima del 2,1% de septiembre.

El relevamiento del Banco Central (REM) proyectó una suba promedio del 2,2%, mientras firmas como EcoGo y LCG estimaron un 2,4% y 2,5%, respectivamente.

Fuente: Nexofin