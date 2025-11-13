El uruguayo que encontró la camiseta de Boca de Miguel Russo: “Me temblaba todo”

Agustín Eugui, el productor agropecuario de Cañada Nieto, es el personaje del que habla todo Uruguay y el “Mundo Boca”. Su emotiva historia, quedará marcada en la historia del club argentino.

Fue quién encontró la camiseta de Miguel Ángel Russo, la misma que Leandro Paredes dejó volar hacía cielo atada a un decena de globos azules y amarillo con el “Miguel 1956 – ∞” estampado en la espalda, en el homenaje al entrenador.

Estaba tirada en la soledad de un campo del departamento de Soriano, perdida entre los pastos. Desde aquel momento, la silenciosa vida del trabajador rural, tuvo un giro inesperado:

“Hoy a la tarde me llamó, es amigo de mi primo. A mí, que me gusta el fútbol, me temblaba todo. Me dijo que podíamos hacer algo lindo con la camiseta en la Bombonera el próximo fin de semana” confesó Eugui en diálogo con TyC Sports, revelando que el propio Edinson Cavani lo llamó.

Por esas casualidades del destino, Boca jugará la última fecha de la primera fase en la Bombonera y recibirá a Tigre, el equipo de Nacho Russo, el hijo de Miguelo.

Sin dar demasiado detalles, quién simpatiza por Peñarol, adelantó que el domingo la Bombonera puede llegar a vivir otra tarde emocionante, con la camiseta en la cancha:

“Vamos a ver qué sale; aún no hay nada en concreto, pero está la idea. Quedamos en hablar para organizarnos” sentenció el de Cañada Nieto, un pequeño paraje de apenas 430 habitantes.