El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias

El Gobierno nacional está evaluando implementar una reforma tributaria y laboral de amplio alcance. La misma incluiría la posible eliminación del régimen del monotributo y la baja del piso del impuesto a las ganancias. Las propuestas fueron compartidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, ante empresarios.

El monotributo actualmente ampara a cerca de tres millones de contribuyentes, principalmente trabajadores independientes y profesionales. Este régimen sería eliminado y sus adherentes pasarían al de autónomos, con una reconfiguración de las escalas de aportes y cuotas.

En concreto, entre los principales puntos que se evalúan figuran:

Fuente: Nexofin