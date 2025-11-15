Bizarrap estará en el Halftime Show de la NFL en Madrid

La NFL se expande en busca de ser global y no solo una liga estadounidense. Este domingo será el primer partido de la historia del fútbol americano en tierras españolas.

Este domingo 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu Del Real Madrid, los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Ambos equipos han tenido un comienzo irregular en la temporada con iguales récords 3-7.

Madrid se suma a Berlín y a Dublín, otras dos ciudades europeas de Alemania e Irlanda, respectivamente.

Un argentino en el Halftime Show: Bizarrap

Los estadounidenses trasladan el juego y también el show. Habrá recital junto con el partido y, como se acostumbra, un argentino será el protagonista.

Bizarrap estará al mando de la música para deleitar a los españoles fanáticos de la NFL. Al productor lo acompañará una leyenda como Daddy Yankee, con quien recientemente hizo su última colaboración: la ‘BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’.

Además, se especula que Quevedo se una a Bizarrap en el escenario para interpretar su tema “Quédate”.