Patricia Bullrich celebró el fallo contra el clan Sena: “creyeron que la protección política los iba a salvar”

Tras el veredicto por el cual el jurado popular condenó a Cesar Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, al igual que otros implicados en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desde el Gobierno nacional celebraron dicho fallo, y enfatizó en la relación de los condenados con la política provincial, más precisamente con el peronismo chqueño.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en X sobre el tema: “Se hizo Justicia. Y la Justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, remarcó la funcionaria sobre el proceso judicial en cuestión.

“Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, señaló Bullrich.

