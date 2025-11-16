Clausura: Sarmiento se lo empató a San Lorenzo sobre el final en el Gasómetro

San Lorenzo cerró la primera fase del Torneo Clausura con un sabor agridulce: Sarmiento de Junín le empató el partido 1-1 en el final; sin embargo, sacó boleto para las copas internacionales.

El Ciclón se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Además, ya tenía su pase a los Playoffs que siguen a continuación.

Nicolás Tripichio hizo el 1-0 para el local a los 2’ minutos de haber comenzado el encuentro en el Nuevo Gasómetro. Carlos Villalba, ya en tiempo de descuento, anotó la igualdad final para el Verde.

Sarmiento finalizó en la posición 29 en la Tabla de Promedios, solo por delante del descendido San Martín de San Juan.

San Lorenzo terminó quinto en la Zona B con 24 puntos por delante de River, que a pesar de un buen resultado ante Vélez no podrá superarlo.