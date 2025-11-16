Clausura: Independiente cerró la primera fase venciendo a Rosario Central

Terminó el semestre para Independiente. El equipo de Gustavo Quinteros mostró una mejor cara en el cierre con cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos.

El Rojo se dio el lujo de ganarle a Rosario Central, el puntero del Grupo y el líder absoluto de toda la temporada. El Canalla ahora puso en jaque el primer puesto con Lanús.

Gabriel Ávalos anotó el único tanto del match de palomita en la primera mitad. Los tres puntos que le hizo ganar el paraguayo a Independiente lo dejaron expectante la Sudamerica.

Es difícil, y tendrá que esperar varios resultados, pero los de Avellaneda aún tienen posibilidades de jugar por “La Gran Conquista” en la temporada 2026.

La levantada no le alcanzó al Rojo para clasificarse a los Playoffs, ya que terminó en el puesto 11 de la Zona B. En las primeras fechas, aún con Julio Vaccari como DT, no ganó y eso lo sentenció.