Enzo Pérez habló en la previa del partido contra Vélez: “En momentos donde el nivel del equipo no está bien, se inventan muchas cosas”

Tras ocho encuentros sin pisar el terreno de juego, ya sea por lesiones o decisiones de Marcelo Gallardo, el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata volverá a la titularidad en el “Millonario”. Será un partido trascendental en el año del conjunto riverplatense, que está obligado a ganar para asegurarse, al menos, el cuarto puesto en la Tabla Anual. En caso de que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes, River se ubicaría en zona de repechaje a la Copa Libertadores.

Minutos antes del inicio del encuentro, el histórico jugador de River habló y dejó declaraciones contundentes: “La explicación de mis pocos minutos es fácil: hay compañeros que el entrenador ve mejor que a uno. Se especulan un montón de cosas, pero ya me tocó ser suplente en otras ocasiones y son decisiones que se respetan. Hay que aportar desde donde sea, de adentro o de afuera. Soy uno de los capitanes y aportaré siempre lo mejor.”

Respecto a los últimos rumores sobre su supuesto malestar con el entrenador, el mendocino respondió: “¿La pelea? Es la situación de siempre. Todos saben la relación que tengo con Marcelo, hace 7 u 8 años que nos conocemos y no hace falta aclarar nada. En momentos donde el nivel del equipo no está bien, se inventan muchas cosas.”

“LA EXPLICACIÓN DE QUE NO ESTOY JUGANDO ES PORQUE EL TÉCNICO VE QUE HAY UN COMPAÑERO QUE ESTÁ MEJOR QUE UNO. SE ESPECULA MUCHO. EN EL 2018 DESPUÉS DEL MUNDIAL, ME TOCÓ SER SUPLENTE” Enzo Pérez se refirió a los rumores de su pelea con Gallardo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/KVUAeaTIOu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Por último, el capitán de River prefirió no asegurar su continuidad: “La continuidad hoy es lo que menos me interesa. Estamos enfocados en ganar hoy, renovar mi contrato pasa a un segundo o tercer plano.”