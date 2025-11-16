Domingo, 16 de noviembre 2025

Enzo Pérez habló en la previa del partido contra Vélez: “En momentos donde el nivel del equipo no está bien, se inventan muchas cosas”

Tras ocho encuentros sin pisar el terreno de juego, ya sea por lesiones o decisiones de Marcelo Gallardo, el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata volverá a la titularidad en el “Millonario”. Será un partido trascendental en el año del conjunto riverplatense, que está obligado a ganar para asegurarse, al menos, el cuarto puesto en la Tabla Anual. En caso de que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes, River se ubicaría en zona de repechaje a la Copa Libertadores.

Minutos antes del inicio del encuentro, el histórico jugador de River habló y dejó declaraciones contundentes: “La explicación de mis pocos minutos es fácil: hay compañeros que el entrenador ve mejor que a uno. Se especulan un montón de cosas, pero ya me tocó ser suplente en otras ocasiones y son decisiones que se respetan. Hay que aportar desde donde sea, de adentro o de afuera. Soy uno de los capitanes y aportaré siempre lo mejor.”

Respecto a los últimos rumores sobre su supuesto malestar con el entrenador, el mendocino respondió: “¿La pelea? Es la situación de siempre. Todos saben la relación que tengo con Marcelo, hace 7 u 8 años que nos conocemos y no hace falta aclarar nada. En momentos donde el nivel del equipo no está bien, se inventan muchas cosas.”

Por último, el capitán de River prefirió no asegurar su continuidad: “La continuidad hoy es lo que menos me interesa. Estamos enfocados en ganar hoy, renovar mi contrato pasa a un segundo o tercer plano.”

