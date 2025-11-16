Fatal choque en la Buenos Aires–La Plata: un nene de 11 años perdió la vida y hay un detenido

Un trágico hecho sacudió este sábado el tránsito de la autopista Buenos Aires–La Plata: un chico de 11 años falleció luego de ser atropellado por un auto a la altura del kilómetro 18, en el partido de Quilmes. El conductor, un joven de 25 años, fue detenido poco después por la Policía bonaerense.

El episodio ocurrió pasado el mediodía, cuando un Volkswagen Up gris que circulaba en dirección a La Plata impactó al menor, que intentaba cruzar la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Testigos y familiares que estaban en la zona corrieron a asistirlo, pero el chico murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el atropello, el tránsito se paralizó por completo. Vecinos realizaron un corte en ambos sentidos de la autopista, lo que generó un bloqueo total y largas colas de autos. Personal de AUBASA y agentes de tránsito trabajaron para ordenar la zona y preservar la escena mientras avanzaban las pericias.

Fuente: Nexofin