La drástica decisión de Marcelo Gallardo de cara al partido vs Vélez: borró a dos futbolistas de jerarquía

River atraviesa una crisis deportiva muy grande, quizás, la más grande desde aquella campaña donde culminó con la promoción contra Belgrano y su descenso a la B Nacional el 26 de junio de 2011. Ahora, con el DT más ganador de la era moderna, el Millonario no encuentra el rumbo futbolístico luego de varios golpes clave de local, las eliminaciones en torneos de copa y la más reciente derrota en el Superclásico ante Boca en La Bombonera. Por eso Marcelo Gallardo tomó una drástica decisión: borró a dos jugadores de renombre de cara al partido vs Vélez que decidirá si los de Núñez se clasifican a la Copa Libertadores 2026 o no.

El Muñeco dejó fuera de la convocatoria del partido ante el Fortín por la fecha N°16 del Torneo Clausura a Paulo Díaz y a Miguel Ángel Borja.

Sabiendo que Gallardo será el entrenador de River, al menos por un año mas, se espera que a partir de diciembre con el vencimiento de varios contratos más algunas negociaciones que puedan surgir, el Muñeco pueda rearmar el plantel de primera. Por ese motivo, sorprende con su decisión de “borrar” a dos futbolistas de jerarquía, en quienes confió mucho a lo largo de sus dos ciclos.

El chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, todo indicaba que continuará dentro del 11, sin embargo, su mala tarde ante Boca y que encima hace tiempo Lautaro Rivero viene en un gran nivel, en Núñez comienza a correr el secreto a voces de que el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado.

El caso del colombiano tiene diferencias con respecto al del chileno. Borja siempre tuvo la confianza de Gallardo a pesar de que en su segundo ciclo corrió desde atrás (banco de suplentes) ante los niveles demostrados por Sebastián Driussi y Maxi Salas. Eso sí, el cafetero siempre fue la primera opción de recambio en el ataque. Pero el ex Olimpo de Bahía Blanca últimamente no da pie con bola. Tuvo un ingreso paupérrimo ante el Xeneize y erró penales ante Gimnasia y frente a Independiente Rivadavia, por Copa Argentina. A Gallardo se le terminó la paciencia y parece que el ciclo del Colibrí en River está cumplido.

En lo que respecta a lo contractual, a Paulo Díaz le quedan aún dos años de vínculo por lo que su salida dependerá de una venta. En cambio, el vínculo de Borja con River vence a fines de diciembre próximo y todo parece indicar que, salvo el interés de otros clubes, el colombiano se irá libre del Millonario.

