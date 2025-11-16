El equipo argentino viajó a Bolonia para disputar el Final 8 de la Copa Davis

El equipo argentino emprendió viaje rumbo a Bolonia, donde disputará el Final 8 de la Copa Davis, una instancia en la que buscará meterse entre los mejores del mundo.

El plantel está encabezado por el capitán Javier Frana y el subcapitán Eduardo Schwank, y lo integran Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni y Francisco Comesaña. En los próximos días se sumará Horacio Zeballos, que continúa compitiendo en las ATP Finals, mientras que Tomás Etcheverry ya se entrenó en Bolonia desde el inicio de la semana.

Con el objetivo de llegar en las mejores condiciones, el cuerpo técnico diagramó una preparación que incluye doble turno de entrenamientos y trabajos específicos para adaptarse a la pista italiana, que suele presentar un bote más bajo y un ritmo algo más rápido que lo habitual.

Además, se realizará una serie de sesiones tácticas para analizar los posibles cruces y estudiar los puntos fuertes y débiles de los rivales.

Antes de embarcar, Frana destacó el entusiasmo con el que viaja el grupo y el compromiso asumido por los jugadores: “Estamos todos con ganas de vivir momentos juntos. Esta experiencia es fantástica. Es un prestigio, un honor, y así lo asumimos”, afirmó el capitán.

Una vez instalados en Italia, los entrenamientos se llevarán a cabo en la Super Tennis Arena, un estadio con capacidad para 10.000 espectadores que será el escenario principal de la competición. Allí, Argentina buscará dar el primer paso hacia las semifinales y consolidar su regreso a los primeros planos en la histórica Copa Davis.