La Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país

La Justicia Federal de San Isidro, procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país. La medida incluye un embargo contra el exdiputado libertario, por mil millones de pesos.

El planteo del juez federal Lino Mirabelli, se da en el marco de la causa que investiga al economista cercano al presidente Javier Milei, por recibir dinero de un empresario argentino imputado por narcotráfico en los Estados Unidos.

Aunque el magistrado no incluyó la prisión preventiva contra el excandidato a presidente de la nación, buscó asegurarse de que este no se profugue a través de un embargo.

Fuente: Nexofin