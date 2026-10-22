Tensión en la alcaidía 1 de la Ciudad: un grupo de detenidos tomó de rehén a un policía

Momentos de tensión se vivieron en una comisaria de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cunado durante una pelea de internos un efectivo de la Policía local fue tomado como rehén por los reos.

El hecho ocurrió, cerca del mediodía en la Alcaldía 1-D, ubicada en Lavalle al 400, cuando dentro de una de las celdas se sucedió una pelea entre internos. Para evitar que la situación violenta escalara uno de los policías de turno ingresó y fue sometido por los detenidos.

Hasta el lugar llegó personal del SAME y de Bomberos de la Ciudad, para contener la situación y evitar que se trasforme en una revuelta generalizada. Según informaron las autoridades presentes en el lugar, se trataría de unos 10 prisioneros, que fueron separados ante el conflicto.

Fuente: Nexofin