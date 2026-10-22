Un ex arquero de River: “El estilo de Santiago Beltrán es muy del Real Madrid”

Es parte de la historia de River y festejó múltiples campeonatos con el club, hasta convertirse en el primer arquero argentino de la historia en atajar en el Barcelona. Ahora, “Tito” Bonano, postuló a Santiago Beltrán para el Real Madrid:

“En cuanto a su estilo lo veo muy sobrio, muy del Real Madrid. En ciertos aspectos me hace acordar a Iker Casillas, un arquero legendario de Real Madrid y que admiro mucho porque lo he visto hacer atajadas increíbles”, sentenció una palabra más que autorizada en una entrevista con el programa radial, SuperDeporRadio.

Bonano, que disputó 13 partidos con la Selección Argentina y fue parte del equipo que disputó el Mundial Corea-Japón 2002 con Marcelo Bielsa, también candidateó a Beltrán para el arco de la mayor:

“A mí me gustaría verlo muchos años en River, sería algo bueno para el fútbol argentino porque tiene futuro de Selección, ya que Dibu con suerte llega al próximo Mundial, por eso imagino a Beltrán como posible arquero de la Selección“, confesó sobre su deseo de que siga en el club.

🧤🔝BONANO: “A BELTRAN LO VEO MUY DEL REAL MADRID, ME HACE ACORDAR A CASILLAS” 🗣️🗯️”Ojalá se quede mucho en el arco de River. Es el sucesor de “Dibu” Martínez en la Selección Argentina” 🗣️🗯️”Lo veo muy del Real Madrid. Me hace acordar a @IkerCasillas” 📻En @SuperDeporRadio https://t.co/QviRsvfpac — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) October 22, 2026

Santiago Beltrán ya tiene varios pretendientes

El arquero de 22 años impresionó a propios y extraños en su forzado debut durante la etapa en que Franco Armani cedió el arco por una larga lesión, y que no pudo recuperarlo más debido a sus actuaciones.

Flamengo es el gigante de Sudamérica que lo sigue de cerca al porteño nacido en Palermo, club que hace poco se llevó del club a Joaquín Freitas. En Europa Fiorentina ya realizó sondeos y habrá que esperar una vez que terminé su año en River cuál será su futuro.