Mercados en alerta: el riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y las acciones caen en Wall Street

En otra jornada negativa para los mercados financieros argentinos el riesgo país vuelve a elevarse cruzando la barrera de los 700 puntos. Este jueves 22 de octubre suma un 4,3% llegando a su pico más alto en el año, con 707 unidades básicas.

Para los bonos y acciones nacionales que cotizan en Wall Street, tampoco es un buen día, ya que los activos argentinos pierden hasta un 4,5% en la Bolsa de Nueva York.

Entre las bajas más importantes se encuentran Ternium con el 4,5% de perdida; Tenaris (-4,4%) y Banco Macro (-4,2%). En el caso de los bonos argentinos en dólares el retroceso es de hasta 1%.

Fuente: Nexofin