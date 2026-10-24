Renunció un funcionario de confianza de Patricia Bullrich en Seguridad por tensiones con la justicia porteña

El funcionario Julián Curi presentó este viernes su renuncia dimitiendo a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. La dimisión del dirigente cercano a Patricia Bullrich se formalizó mediante un escrito remitido a las autoridades nacionales.

El exsubsecretario fundamentó su apartamiento en un conflicto de competencias con la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El exfuncionario cuestionó la intromisión de la jurisdicción porteña sobre resoluciones del Servicio Penitenciario Federal.

La presentación judicial local contra el dirigente incluyó un apercibimiento por presunta desobediencia e incumplimiento del deber público. Asimismo, el tribunal porteño le impuso sanciones económicas diarias sobre su patrimonio personal.

En su carta de dimisión, expresó gratitud al jefe de Estado Javier Milei y a Karina Milei. También destacó el respaldo brindado al señalar: “especialmente, a la señora senadora nacional Patricia Bullrich”.

Fuente: Nexofin