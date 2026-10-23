Colapinto, preocupado tras la segunda práctica del GP de Austin: “Estamos un poco complicados”

Franco Colapinto mostró su preocupación en Estados Unidos tras la segunda práctica. “Estamos un poco complicados”, reconoció el piloto argentino, quien fue penalizado de cara a la carrera del Gran Premio de Austin.

Colapinto se ubicó decimoquinto, dos lugares más arriba que en la primera práctica. El oriundo de Pilar, de 23 años, firmó una mejor vuelta de 1:37.201; a 1.910 segundos de la Ferrari de Charles Leclerc, quien se quedó con el mejor registro de la tanda.

Las declaraciones completas de Franco en boxes: “Ojalá que ayude, creo que estamos un poco complicados con la dureza del auto. Es un auto duro y rígido. Cuesta mucho… Es una pista muy bacheada. Está siendo difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana. Creo que hay mucho por mejorar y por entender para mejorar la performance. Es una pista atípica por la cantidad de baches que hay. Habrá que entender cómo mejorar”.

Su compañero, Pierre Gasly, acabó en la decimosegunda posición siendo 0.361 segundos más veloz.

La penalización era algo esperado por Alpine y por el propio Colapinto debido a las fallas en el motor. “Habrá que cambiar algunas cosas y estamos viendo las penalizaciones que vendrán en el resto del año. A mí se me rompió un motor y con lo de la batería en Singapur son problemas que llevan a tener que penalizar. Están viendo cuántos puestos”, había deslizado post primera práctica.

Colapinto no es el único castigado en Texas: Gabriel Bortoleto (último por el cambio de motor y unidad de control electrónica) y Arvid Lindblad (multa de cinco lugares debido al cambio de su motor de combustión interna por sexta vez).