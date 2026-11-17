Un nuevo capítulo de una novela que parece interminable. En medio de otra crisis que involucra a Eugenia Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, una noticia sacudió al fútbol argentino. El periodista Ángel de Brito reveló que la China habría tenido un encuentro con un futbolista que salió campeón del mundo en 2022 y que actualmente juega en el país. Después de dejar algunas pistas enigmáticas sobre quién podría ser el protagonista, finalmente dio a entender que se trataría de Leandro Paredes.

Un nuevo escándalo

Todo comenzó en el programa A la Barbarossa, cuando Analía Franchín reveló que, durante aquella recordada noche en la que la China tuvo su primer encuentro con Icardi en París, habría pasado la noche con otra figura argentina. Sin embargo, la panelista decidió no revelar la identidad del involucrado por respeto a su familia.

Días después, el reconocido periodista Ángel de Brito retomó el tema en su programa Ángel Responde. Allí comenzó a lanzar distintas pistas que apuntaban a Leandro Paredes. “Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa“, aseguró.

¿Paredes y la China Suárez?

Después de esa frase, De Brito continuó jugando con los espectadores para que intentaran adivinar el nombre del futbolista. Al advertir que varios habían identificado al capitán de Boca a través de comentarios como “Ojos lindos, bien“, el periodista terminó por dar una respuesta que alimentó las sospechas: “Ese, chicos“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BONDI LIVE🚍 (@bondi_liveok)

De esta manera, De Brito dio a entender que Leandro Paredes, quien militaba en aquel tiempo en el París Saint-Germain sería el futbolista al que apuntaba su enigmático, aunque no presentó una confirmación directa sobre el supuesto encuentro con la actriz.