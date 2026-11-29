Franco Colapinto manifestó su profundo malestar tras concluir en la decimotercera colocación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, una jornada marcada por serios imprevistos logísticos en el garaje de Alpine. La detención en la vuelta 28 para realizar el cambio de compuestos registró una inusual tardanza de 8,5 segundos por inconvenientes en el neumático delantero izquierdo, lo que relegó al representante nacional cuando intentaba consolidarse en la zona de puntuación.

Al momento de evaluar lo sucedido en el trazado asiático, el joven oriundo de Pilar no ocultó su desazón por el terreno cedido fuera de la pista: “Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima”, remarcó con amargura, agregando de cara al cierre de la temporada: “Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi. Es un finde difícil para nosotros, pero nos cayó bien la pista”.

«ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES». La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Dt4HOPQomi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Al profundizar en la estrategia desplegada desde el inicio con compuestos duros y en la configuración de su monoplaza, el argentino explicó de qué manera la falla operativa alteró el desarrollo de su carrera: “El primer sprint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero, en general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí”.

A pesar de la frustración acumulada por los puestos perdidos y tras haber finalizado por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly (14°), el conductor albiceleste buscó rescatar aspectos positivos de su rendimiento individual: “Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy y carrera. Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera”.