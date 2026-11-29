El Gobierno reconoció que, hasta el momento, se ejecutó menos del 10% de las inversiones comprometidas por las empresas que ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según los datos incluidos en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado, los desembolsos alcanzaron los US$7795 millones, frente a un compromiso total de US$79.417 millones correspondiente a los proyectos aprobados.

La cifra representa el 9,8% del monto anunciado por las compañías. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía señalaron, en diálogo con TN, que el nivel de ejecución se encuentra dentro de los plazos previstos por el régimen, que no establece la obligación de desembolsar la totalidad de las inversiones durante el primer año de adhesión.

El relevamiento también mostró que los desembolsos realizados equivalen al 78,5% de los US$9924 millones que las empresas tenían previsto invertir hasta el momento.

Fuente: Nexofin