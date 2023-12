Una de las estrellas del tenis decidió abrirse una cuenta en Only Fans, la plataforma en la que los usuarios publican contenido íntimo y pueden interactuar exclusivamente con suscriptores.

“Esto se volvió mucho más loco… ¡Únete a mí en Only Fans! ¡Suscribirse es gratis para todos! Todo, desde el detrás de escena hasta en la cancha y la vida cotidiana. Nos vemos allí”, escribió el australiano Nick Kyrgios en su cuenta de X (ex Twitter).

Si bien el australiano de 28 años tiene un gran talento, sus actitudes siempre llamaron la atención, algunas por curiosas y otras por impropias de un competidor de elite. Además, reveló hace un tiempo que sufrió una fuerte depresión durante 2019: “Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas”.

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 7, 2023