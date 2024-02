Tras pasar por la clínica psiquiátrica de Boedo en la que se había internado tras el confuso episodio ocurrido en Punta del Este y el cual derivó en una fractura de clavícula, Ezequiel “El Pocho” Lavezzi decidió ingresar por cuenta propia nuevamente a una institucion especializada en salud mental para retomar su tratamiento.

El lugar se llama “Centro Vida Sana” y queda ubicado en Puiggari, barrio del municipio de Libertador San Martín en la provincia de Entre Ríos.

Ariel Bauducco, gerente de la institución, brindó una entrevista a los medios de la región de el litoral en las que, por cuestiones de privacidad y evitar preservar el proceso terapéutico de los pacientes internados, no dio detalles de la salud del ex futbolista de la selección argentina, y no desmintió los rumores de su nueva internación en ese lugar: “Acá ingresan personas que necesitan ayuda en términos generales. Hay personas que el estilo de vida las afecta en el aumento de peso, en el desorden, en el cansancio, en algunos casos bajones anímicos, en algunos casos consumos problemáticos” declaró Ariel Bauducco- y después agregó: “Tenemos un rigor clínico médico, pero aparte una serie de actividades como ser un módulo nutricional, un módulo de hidroterapia para recuperar la salud. Y módulos de reflexión para recomenzar la vida de una manera responsable”.

Fuente: Nexofin