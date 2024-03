La escandalosa salida de Agostina Spinelli de Gran Hermano 2023 en medio de la eliminación de Lisandro Navarro, puso el foco sobre una supuesta amenaza de muerte de Juliana “Furia” Scaglione, que Gastón Trezeguet puso seriamente en duda.

La participante interrumpió la despedida de “Licha” pidiéndole a Santiago del Moro que la saque de la casa, aduciendo que temía que Furia intentara asesinarla a cuchillazos mientraa dormía en el cuarto de los varones, donde se había autoexiliado.

Agostina tomó la palabra tras la eliminación de Licha de «Gran Hermano» y anunció que dejaba la casa por las amenazas de Furia. (Foto: Captura Telefe)

“La verdad no le creo nada. Me parece que es un manotazo de ahogado de alguien desesperado porque recordemos que la comida de nominados es el sábado de la noche y ella se quedó todo el tiempo hasta que empezó a ver que se iba de placa y que su juego perdía”, señaló Trezeguet.

Leé más:

La mamá de Agostina Spinelli quiere hacerle juicio a Gran Hermano: los motivos

GASTÓN TREZEGUET PUSO UN MANTO DE DUDA SOBRE LOS ARGUMENTOS DE AGOSTINA PARA SALIR DE GRAN HERMANO 2023

En este sentido, Trezeguet insistió en que la actitud de Agostina fue “un manotazo de ahogado para ver si podía descolocar a Furia y hacer que la que la sancionen”. Sin embargo, el analista sí le creyó a la participante cuando “mal y descolocada”.

“Se sentía desesperada, pero por una situación de que no quería seguir conviviendo con Furia. Me parece que ese era el tema y que empezó a meter cualquier cosa porque en el confesionario metió feminismo, metió cualquier cosa con tal de hacer que alguien la escuchara”, agregó Trezeguet.

“Para mí es todo mentira. No le creo el miedo porque, si se iba a Furia, ¿Por qué espero hasta el último momento en la placa? ¿Entendés]? Esto fue el sábado la noche y la gala fue el domingo. No le creí que ella se sintiera amenazada, pero sí le creí su el desequilibrio que sintió en el confesionario”, explicó.

Santiago del Moro confirmó en su programa de radio que Agostina Spinelli ya no está en la casa de «Gran Hermano». (Foto: Captura Telefe)

“Para mí fue especulación. Le creo su desborde, pero no le creo nada que se sentía amenazada. (…) Me parece que, cuando se dio cuenta que Furia se quedaba en la casa, que no había forma de sacarla es cuando ella quiebra y le agarran todos estos brotes”, cerró Gastón.

Leé más:

Se filtraron fotos íntimas de Rosina Beltrán dentro de Gran Hermano: “En la ducha”