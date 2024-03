La entrada de cinco participantes nuevos a Gran Hermano 2023, más el reingreso de excompañeros en la instancia del repechaje y gracias al Golden Tickets, movilizó profundamente a Nicolás Grosman, quien lo contó con visible angustia en el sauna y Joel Ojeda reaccionó muy molesto.

El azafato es uno de los jugadores que volvió a ingresar a GH y se sintió tocado con las palabras de Grosman, quien afirmó que le parece “injusto” que entren nuevas y viejas personas a la casa.

El cara a cara se puso tenso y Nicolás se fue en medio de la conversación. Al llegar al baño de la casa, no solo rompió en llanto, sino que se descargó con Rosina Beltrán, quien le dio contención y consuelo.

EL FUERTE CRUCE DE JOEL OJEDA CON NICOLÁS GROSMAN EN GRAN HERMANO 2023

Nicolás: -Se siente mucho la diferencia, el peso, entre los que están hace tres meses. Yo pienso en una persona que sale, que ve a la familia, a los amigos, me parece medio injusto.

Joel: -¿En serio estás diciendo eso acá conmigo? Yo estoy acá porque, no es mi juego, es así…

Nicolás: -Me refiero a que es pesado.

Joel: -Desde mi lado puedo decir que también me parece injusto haber salido, que me bombardeen con información y volver a tirarme acá adentro.

Nicolás: -No quise decir injusto, quise decir pesado.

Joel: -Para mí también es pesado. Igual de pesado que para vos. O peor, porque vos no sabés lo que pasó afuera y nosotros sí.

Nicolás: -Me equivoqué de palabra. No sé, quería decir, pesado…

Joel: -Bueno, es otra palabra, porque pesado es para todos. A mí me parece injusto haber estado dos meses, irme y que a los dos días se juegue por una casa. No tuve la oportunidad de jugar. Y me banqué dos meses acá, igual que todos.

Nicolás: (se levanta y se va. Rompe en llanto y Rosina lo consuela).

Joel: -Que se haga culear, boludo.