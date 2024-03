Nicolás de Gran Hermano 2023 se encerró en el baño: tuvo una crisis de llanto y Rosina Beltrán lo contuvo

Nicolás Grosman transitó una crisis de angustia y llanto tras un tenso cara a cara con Joel Ojeda, en el sauna de Gran Hermano 2023.

Nicolás planteó que le parecía “injusto y pesado” que hayan ingresado nuevo y viejos participantes al reality y Joel, quien volvió a la casa gracias al repechaje, se lo tomó a mal.

Sin contener las lágrimas, Grosman se encerró en el baño y Rosina Beltrán no dudó en contenerlo.

La participante uruguaya también se sintió movilizada el domingo pasado, cuando siete personas entraron a GH y tuvo un ataque de llanto.

LA CRISIS DE ANGUSTIA DE NICOLÁS TRAS EL CRUCE CON JOEL EN GRAN HERMANO

Nicolás: -Me siento solo. Hace mucho que no me sentía tan mal. Creo que desde la semana uno o dos. (En la charla) me sentí raro y me fui. Yo le dije que me parecía injusto (el ingreso de más participantes) y después le dije que me equivoqué de palabra. Y me empezó a recriminar por qué decía eso.

Rosina: -Te empezó a atacar.

Nicolás: -Sí. Entonces dije “no pienso hablar más y me fui”. Es simplemente cómo me siento.

Rosina: -¿Y se lo tomó a mal que hayas dicho que era injusto?

Nicolás: -Está muy cargado.