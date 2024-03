Si bien se mostraban reticentes a blanquear su relación Marina Calabró y Rolando Barbano terminaron confesando, a su manera, que están manteniendo una relación que algunos colegas estiman que ya cumplió un año, y el periodista contó la insólita propuesta laboral que recibió a partir de esto.

Sin decir en ningún momento cuál es el estado de su relación con Marina (“no me gustan los títulos”), Barbano aceptó las felicitaciones del cronista Alejandro Castelo de LAM, y se confesó un gran fan del pase que hace su pareja con Yanina Latorre. “Soy un fiel oyente”, aseguró.

Marina Calabró y Rolando Barbano (Foto: Instagram / marinacalabro_ok – rbarbano_)

En este sentido, contó que, a raíz de que Yanina descubrió que chatea con Marina durante el pase, le salió una oferta proveniente de la misma emisora, El observador. “Hoy me escribió Luis Majul, te lo cuento como noticia”, adelantó.

Leé más:

Rodrigo Lussich, letal con el romance de Marina Calabró y Rolando Barbano

QUÉ TRABAJO LE OFRECIERON A ROLANDO BARBANO A RAÍZ DE HABER BLANQUEADO ROMANCE CON MARINA CALABRÓ

“Luis Majul no afloja nunca, no descansa. Me dice ‘Venite al pase con Marina y Yanina y nosotros ponemos flores’. Le dije ‘Vos estás loco. ¿De qué me estás hablando? Aparte me escribió a 10 de la mañana. Yo digo ‘Este hombre no descansa’”, agregó el periodista.

“Y le digo ‘No, Luis, en serio, no’ y él me dice ‘Bueno, disfruta de la vida’ Es productor porque vos fíjate que el tipo, obviamente, es la cabeza de El observador y está a las 10 de la mañana escribiéndome para un pase que va a ser a las 6 de la tarde”, señaló Rolando.

Foto: Captura de TV

“Igual le dije ‘Quedate tranquilo, que ya me llamó la producción de Yanina’. Ayer cuando estaban Marina y Yanina en el pase, me entra a sonar el teléfono y no atendí porque estaba atento escuchando la radio. Y después me escriben ‘Somos de la producción de Yanina’ ¡Nooo!”, cerró, dando a entender que no hay manera de que participe del pase.

¿Aceptará futuro o se mantendrá en su posición?

Leé más:

Marina Calabró confirmó su romance con Rolando Barbano y le tiró un palito a Yanina Latorre