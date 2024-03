En medio de una profunda entrevista que le dio a Ángel de Brito en LAM, Marcelo Polino sorprendió al conductor y todo el panel al reconocer que está distanciado de Lali Espósito y asegurar que la cantante “se portó muy mal” con él.

“Yo estoy distanciado de Lali. Ella se portó muy mal conmigo, previo a todo esto”, sentenció el periodista, al ser indagado por la artista y el presidente de la Argentina, Javier Milei, en el programa de América.

Foto: Captura (América)

“Hace 10 años, Lali me vine a buscar para que yo sea el padrino del fandom. La acompaño en los comienzos, cuando venía con un CD y un jabón que te regalaba la mamá. Ahí empieza una relación maravillosa, ella es una chica súper talentosa y laburadora”, agregó.

Y siguió: “Cuando voy a Telefe a trabajar, a ser el embajador del programa La Voz, tenía un programa pegado a ese. Entonces, un día le digo a Lali ‘mirá, te necesito. ¿Me hacés la gamba?’. Ahí me respondió ‘dejame ver’. Bueno, no vino nunca”.

“Hasta ahí todo bien porque podés elegir no ir, podés no tener ganas. Después, el año pasado, cuando pasó el tema de Nacha Guevara, Lali se portó horrible con Nacha y ella nunca lo contó. Todo fue cuando Nacha escribe el tema ‘Te vas al carajo’, lo pensaba hacer con Lali. Entonces, yo la llamó para dejarle un mensaje y nunca me contestó”, añadió.

Y cerró, tajante: “A los 15 días Nacha me dice, ‘che, ¿no te contestó Lali?’. Y le digo que no pero que voy a hablar con su mamá porque tengo la mejor con Majo. Le digo, ‘mirá, Majo, pasa esta situación, Nacha la está buscando a Lali’. Después de todo esto, Lali me llama a mí y le dije ‘suerte, que tengas suerte en tu carrera’. Y ahí puse punto final y le deseo lo mejor. Si la veo, la voy a saludar”.

LA TEORÍA DE MARCELO POLINO SOBRE POR QUÉ MARCELO TINELLI NO FORMALIZA SU COMPROMISO CON MILETT FIGUEROA

A poco de que una foto que compartió Marcelo Tinelli en las redes (mostrando la mano de su novia, Milett Figueroa, luciendo un increíble anillo) despertara rumores de compromiso, Marcelo Polino habló de este tema en una nota que dio a A la tarde.

“Yo cené con ellos post la final del Bailando y tuve la posibilidad de estar con ambos. Están re enganchados y re enamorados. Tienen proyectos y planes en común”, comenzó diciendo el periodista en el programa de América.

Foto: Captura (América)

Tinelli dice que no es compromiso formal. Yo creo que no quiere formalizar el compromiso -y es lo digo yo, no es información, es una opinión mía- porque estamos a pocos días del casamiento de su hija. Entonces, me parece que no debe querer opacar el momento de su hija”, agregó en referencia a la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin que se llevará a cabo este mes. Y cerró: “Yo lo conozco mucho a Marcelo y él está emocionado porque es la primera hija que se casa”.