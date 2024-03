Luego de que se rumoreara con una posible crisis con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa rompió el silencio en una nota que dio a LAM y habló de su presente sentimental sin tapujos.

“Siempre estoy enamorada, me guío por el amor. Está todo muy bien por suerte”, comenzó diciendo la modelo en el programa que conduce Ángel de Brito por América, sin dar mayores detalles.

Foto: Captura (América)

Más tarde, ante la pregunta concreta de Alejandro Castelo sobre si está distanciada del conductor, Milett respondió: “No sé, ustedes sacan sus conclusiones. Nadie pregunta nada, pero ustedes sacan sus propias conclusiones, así que yo los dejo ser”.

“Da la sensación de que hay como un distanciamiento”, intervino el cronista. Pero Milett se mantuvo en su postura: “Bueno, son las sensaciones que tiene cada persona. Ustedes pueden tener las sensaciones que ustedes quieran. Nosotros estamos muy bien, la verdad. Yo nunca doy declaraciones de mi vida, pero, la verdad, si quieren saber por la preocupación, todo está muy bien”.

“Si estuviéramos distanciados o separados, te lo diría, pero no. Yo no subo mucho contenido, tengo que subir más y en eso estamos. Estamos trabajando para eso”, cerró Figueroa, sobre las especulaciones que surgieron después de que la pareja dejara de compartir fotos juntos en las redes.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI CUANDO LE PREGUNTARON POR LOS RUMORES DE CRISIS CON MILETT FIGUEROA

Antes de que culmine LAM, el programa que se transmite por América, Ángel de Brito contó al aire que habló con Marcelo Tinelli para preguntarle sobre los rumores de crisis con su pareja, Milett Figueroa.

“Había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milet, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo enseguida”, comenzó diciendo el presentador.

Revelan por qué el conductor no blanquea su separación. Por: instagram

“Hoy le pregunté a Marcelo, que teníamos unos temas para hablar, y me dijo ‘no, para nada, no estoy separado’”, agregó De Brito, dejando en claro que Tinelli despejó las dudas sobre su historia de amor con Figueroa.

“Le pregunté ‘¿estás separado?’. Y me dijo ‘no, para nada’. ¿Si le creí? No, para nada. Pero bueno, yo voy a la fuente y pregunto. Si me dice ‘sí’, digo ‘sí’. Si me dice ‘no’, digo ‘no’”, añadió. Y cerró: “Estamos en el móvil donde esta Marcelo que está en el desfile de la marca de ropa de la hija. Si no va con Milett, está separado. Veremos”.