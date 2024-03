Si bien se hicieron grandes amigas desde que se conocieron en Gran Hermano 2023, la relación de Rosina Beltrán y Zoe Bogach dio que hablar tras protagonizar un momento de tensión que no tardó en viralizarse en las redes.

Así fue el ida y vuelta de Rosina y Zoe en el reality de Telefe, con sus compañeros de testidos, mientras preparaban algo para comer:

Rosina: -Desde cuándo tan correcta, si te afanás todo. Amiga, te estoy convidando.

Zoe: -Te dije que no quería, que la quería para la decoración.

R: -Pero si fuiste agarrar ahí con las manos”

Z: -¡Pero pensé que sobraban!

POLÉMICOS COMENTARIOS DE FURIA SOBRE LA FORMA DE VESTIR DE ROSINA QUE GENERARON INDIGNACIÓN

Luego de que se cumpla su objetivo de dejar fuera de Gran Hermano 2023 a Denisse González, Juliana “Furia” Scaglione mantuvo una picante charla con Mauro Dalessio (con quien comenzó un romance) en la apuntó sin filtro contra Rosina Beltrán.

“Como calienta la cámara, yo la veo todo el tiempo. ‘Ay, sos tremendo vos, Gran Hermano’”, lanzó Furia, en referencia a la personalidad de la joven y su forma de relacionarse con el resto de sus compañeros.

“Varias veces se pone las cosas más cortitas para mostrar el culito que tiene de 5 centímetros, y te lo pone en la jeta para calentar la pi…”, agregó, sin tapujos, haciendo alusión a los outfits sensuales que usa Rosina.

Y cerró, tajante: “Cuando yo llegué a la casa quería estar conmigo la mina. Yo le dije ‘no, todo bien, pero no’. Me quería meter a la bañera directo. Me decía ‘¿vamos a la bañera? A mí me gustan las chicas’. Yo tipo, ‘no, flaca, no quiero’. Y se enojó conmigo”.