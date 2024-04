La Fórmula 1 continúa con su gira asiática y llega a territorio chino para disputar un gran premio. La ciudad de Shanghai albergará a la máxima categoría tras su última participación en 2019 en lo que será la quinta fecha del campeonato mundial 2024.

En el desarrollo de la primera práctica libre el canadiense, Lance Stroll (Aston Martin) se quedó con el mejor_ tiempo bajo un cielo amenazante de lluvia y un par de horas más tarde el británico del equipo McLaren, Lando Norris, se quedaba con la Pole Position para la carrera Sprint ya con el asfalto en condición de mojado.

Stroll tops the only practice session of the weekend 👏

El sábado se correrá dicho Sprint a las 00:00, y un poco más tarde será la clasificación para la carrera principal, desde las 04:00, mismo horario tendrá la carrera pero en la madrugada del día domingo. Toda la actividad de la Fórmula 1 en China será televisada por Star+ y Fox Sports.

Look at that starting grid! 😮

Her’s how the drivers line up for the first #F1Sprint of the season 👀#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/0ix5LPN3px

