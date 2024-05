Emiliano Martínez protagonizó un insólito blooper en el empate 3-3 entre Aston Villa y Liverpool por la jornada 37 de la Premier League.

El arquero de la Selección Argentina se hizo un gol en contra al minuto de juego en el Villa Park y los Reds se pusieron en ventaja. La diferencia llegó a ser de dos goles con un 3-1 en favor del equipo de Klopp, pero terminaron repartiendo puntos.

En una ráfaga sobre el final del partido, Jhon Duran anotó un doblete para salvar de la derrota al conjunto de Unai Emery.

Los Villanos deben sumar al menos un punto en la última fecha ante el Crystal Palace para asegurar su lugar en la Champions League 2024/25.

Emi Martínez es el primer portero en la historia de la competición en marcar tres goles en propia meta en la Premier League, curiosamente todos frente a equipos del Big Sixs: Manchester United (2022), Arsenal (2023) y Liverpool (2024).

🆚 Liverpool (2024)

🆚 Arsenal (2023)

🆚 Man United (2022)

Emi Martínez makes history as the first goalkeeper to score three own goals in Premier League history 😬 pic.twitter.com/XYgJ1MxhlH

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 13, 2024