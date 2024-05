Batacazo argentino en el Masters 1000 de Roma: Sebastián Báez eliminó a Holger Rune y se metió en los octavos de final.

El oriundo de San Martín (19º) remontó el partido ante el danés (12º) tras ceder el primer set. El resultado fue un 2-6, 6-2 y 6-3 para enmarcar una de las victorias más importantes de su carrera hasta la fecha.

Mañana martes, no antes de las 10.00 horas en Argentina, enfrentará al verdugo Hubert Hurkacz.

