Tal cual como ocurrió el año pasado, la bandera argentina vuelve a flamear en lo más alto del podio del circuito de Imola. En aquella ocasión fue cuando corría en Fórmula 3, este año dio el salto a la Fórmula 2 e ilusiona a todo un país con volver a tener un representante en la máxima categoría del automovilismo.

Pese a haber arrancado lento nuevamente en el inicio de una carrera, Colapinto zafó de un choque múltiple, solamente perdió una posición y aprovechó el Safety Car de cinco vueltas para calentar los neumáticos y poder llevar adelante su estrategia. En el reinicio rápidamente superó al belga Cordeel para ser segundo y gracias al ritmo de carrera que llevaron junto con el estonio Paul Aron lograron sacar buena diferencia con respecto al resto para que sea un duelo mano a mano entre ellos dos.

¡CAÓTICA Y ACCIDENTADA LARGADA! Colapinto salió lento, perdió un lugar en el inicio y por detrás, el paraguayo Duerksen quedó fuera de carrera al sufrir uno de los múltiples choques que se produjeron tras el verde en el #ImolaGP. 📺 Mirá la #Formula2 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/tbvKXoYMCS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2024

Cuando parecía que no le alcanzaba para repetir el triunfo conseguido en 2022 cuando pilotaba para la Fórmula 3, Paul Aron perdió levemente el control de su monoplaza en la última curva, salió desacomodado y Colapinto aprovechó, con la ayuda del DRS, para llegar a la par en el frenaje de la curva N°1 y estiró la frenada para quitarle el primer puesto al europeo.

¡FRANCO COLAPINTO SE QUEDÓ CON LA VICTORIA EN LA CARRERA SPRINT DEL #IMOLAGP! 📺 Mirá la #Formula2 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/d8IQLhPJT9 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2024

De esa manera Franco Colapinto, con una maniobra a lo Juan María Traverso (A quien el pilarense le rindió homenaje) se quedó con el triunfo en la carrera sprint y con 11 puntos clave para no perderle pisada a los líderes en la tabla de pilotos. “Siempre tengo confianza en él, sé lo que puede dar, sabía que la iba a ganar en la última vuelta, es mérito de él y todo el equipo. Corrió con el Flaco Traverso al lado, acá empieza la recuperación”, declaró Aníbal Colapinto, el padre de Franco.

“CORRIÓ CON EL FLACO TRAVERSO AL LADO” . @Gp1Fossaroli habló con Anibal, el padre de Franco Colapinto tras el triunfo del piloto argentino en la Sprint del #ImolaGP. 📺 Mirá la #Formula2 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/3ej93QM041 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2024

Apenas bajo del auto Colapinto declaro que: “Es una locura, una cosa unica, veniamos de un año complicado y lo empezamos a revertir despues de los test en Barcelona. Cuento con el apoyo de todo el equipo y sabia que el auto estaba para ganar y luche hasta el final. Asi se gana, en la ultima vuelta”

Cuando le preguntaron sobre su mala largada el pilarense no dudo en ser autocritico: “La verdad que si, soy un boludo, largue como el culo, largue mal de vuelta como me paso en Melbourne (Australia) quiero entender porque largo tan mal y poder solucionarlo para mañana”

Y finalmente cuando le preguntaron como vio su maniobra de la ultima vuelta Franco sostuvo que: “Hice un carreron, es muy difícil pasar acá con una sola zona de DRS, es muy difícil seguir por la carga aerodinámica en las curvas, en la ultima vuelta lo di todo, o choco o gano me dije, con mucho huevo, estoy muy feliz con esta victoria, es un logro enorme, estamos dando vuelta un año que había empezado complicado (…) Esta va para el flaco Traverso, que me estuvo acompañando y me ayudo a hacer esa maniobra tipica de el”

FRANCO COLAPINTO Y UN REGALO ESPECIAL DE LEO MESSI:

🔥 ¡¡CREER O REVENTAR!! 🔥 🇦🇷 Leo Messi le mandó una camiseta firmada a Franco Colapinto 🏆 ¿El detalle épico? El piloto argentino GANÓ en el #ImolaGP la carrera sprint 🤯 Sí, el 10 le dio suerte… y obviamente BIZA también pic.twitter.com/Qmb0NxvoY0 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2024

“LA CAMISETA DE LEO AYUDÓ SEGURO. LA VOY A ENCUADRAR”. Franco Colapinto recibió un regalo del 10 en la previa de la carrera y se mostró muy feliz por el obsequio y prometió devolución de gentilezas. 📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Zguv5ZHALa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2024

No es momento de relajarse, aún queda la carrera principal de la Fórmula 2, donde Colapinto partirá desde la 9na ubicación y buscará otro buen resultado para seguir escalando posiciones dentro del campeonato. La competencia se larga en la madrugada del domingo a las 05:00 y será televisada por Star+ y ESPN

EL HIMNO ARGENTINO SONANDO EN IMOLA: