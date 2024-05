Una de cal y un de arena para Martínez. Este mañana se sumaron a los entrenamientos con el plantel el capitán de Boca, Marcos Rojo, y Cristian Medina, quien no viajó a Santiago del Estero por un fuerte golpe en el toráx que sufrió ante Fortaleza.

Las alarmas se encendieron cuando Kevin Zenón, una de las figuras de Boca en el semestre, no pudo terminar la práctica por una molestia muscular. Dicha molestia no es de ahora, la viene arrastrando desde el partido frente a Sportivo Trinidense en Paraguay y por eso no fue parte del equipo en la primera fecha de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán.

El otro jugador que hoy no pudo terminar la práctica fue Luca Langoni. Edison Cavani y Cristian Lema siguen sin entrenarse con el plantel y están con kinesiología.

Kevin Zenón y Luca Langoni no terminaron la práctica. Aún no se confirma si se van a someter a estudios médicos.

Boca jugará con su gente por primera vez en la Liga Profesional 2024. Será el próximo sábado desde las 20.00 horas cuando reciba a Talleres de Córdoba que tiene puntaje perfecto.

A pocos días del choque, es una incógnita la dupla central para dicho encuentro. Hoy a esta altura se perfilan los juveniles, Di Lollo y Mendía, quienes fueron titulares frente a Central Córdoba. Habrá que ver si Rojo está en condiciones de volver y sí Lema casi sin entranmientos pueda entrar de titular.