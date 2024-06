La categoría reina del automovilismo desembarca en el continente americano por primera vez en el año para disputar la novena cita del calendario en el circuito Gilles Villeneuve en Canadá.

El piloto de Mercedes George Russell se quedó de manera sorpresiva con la Pole Position, pero de una manera particular, ya que en su último intento por marcar un tiempo el tricampeón Max Verstappen igualó su marca (1:12.000) pero por una cuestión reglamentaria el británico se impuso frente al neerlandés tras ser el primero en establecer el tiempo cronometrado. Lando Norris (McLaren) completó otra buena sesión de clasificación y quedó tercero.

IT’S A DEAD HEAT BUT GEORGE RUSSELL TAKES POLE!!!! 😱😱

Verstappen matches the Mercedes driver’s time but because Russell set the time first, HE GETS IT! 👏👏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/G0sRyNqCf3

— Formula 1 (@F1) June 8, 2024