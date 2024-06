“Para mí la Eurocopa es más complicada que la Copa del Mundo”: con esa frase Kylian Mbappé, estrella absoluta de la Selección de Francia, se encargó armar un escándalo y que todo el mundo del fútbol tome postura.

En Sudamérica hicieron fila para pegarle al nuevo jugador del Real Madrid: su ex compañero en PSG Leandro Paredes, Raphinha desde la Selección de Brasil y hasta Lionel Messi en su entrevista con ESPN.

“Está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo y a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que la Eurocopa es la competencia más difícil”, fue la opinión de Messi.

Desde Europa Luka Modric tampoco no coincidió con Mbappé: “La Eurocopa son partidos con selecciones de Europa, pero en el Mundial tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y equipos de otros continentes. A mí no me gusta comparar, pero para mí el Mundial es más difícil porque juega todo el mundo, con selecciones de todo el mundo”.

La IA vaticinó al campeón de la Eurocopa con Argentina

El medio Bolavip tuvo la ingeniosa idea de proponer una hipotética Eurocopa 2024 con la vigente campeona del mundo la Selección Argentina como invitada mediante la Inteligencia Artificial (IA).

Según ChatGPT, la Albiceleste podría haber integrado el Grupo D junto a Inglaterra, Serbia e Israel: “Argentina termina primera del grupo con dos victorias (contra Serbia e Israel) y un empate difícil contra Inglaterra”.

La siguiente fase eliminatoria y el camino a la final sería explosivo para La Scaloneta: “Eliminaría a Suiza en octavos de final, a Italia en cuartos (por penales) y nada menos que a la Francia de Mbappé en semifinales”.

Con el seleccionado de Kiki eliminado por Argentina, curiosamente, la final sería ante Alemania tal y como sucedió en el Mundial de Brasil 2014. La historia sería al revés con un triunfo 2-1 del conjunto nacional con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi.