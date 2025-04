Boca Juniors cayó ante River por 2 a 1 en el Superclásico del fútbol argentino. La derrota en el Estadio Monumental colmó la paciencia de los hinchas que ya venían disconformes por la temprana eliminación del equipo en la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

Para colmo de males en las redes sociales se viralizó una situación que potenció la furia entre los fanáticos xeneizes. Sergio ‘Chiquito’ Romero publicó un video de su auto ploteado. El exarquero de la selección argentina y actual de Boca Juniors asistió a un taller donde su auto, de marca Audi, cambió sustancialmente su apariencia, lo que le generó una alegría inmensa al futbolista de 38 años, quien compartió el momento con Eliana Guercio, su esposa.

«Narnia» Porque el que anda en cualquiera es «Chiquito» Romero: mostró su Audi todo cromado en redes. pic.twitter.com/1DNgs1JvdE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 28, 2025

No obstante, algunos hinchas de Boca aprovecharon la publicaron para expresar su repudio, dado que esta actitud “alegre” la mostró en el marco de la derrota en el Superclásico, hecho que no cayó nada bien. “Seguro el nuevo Audi cromado de Chiquito romero me alegra el día”; “Espero que los (Frank) Fabra…los Chiquito Romero y compañía hoy no suban historia con sus autos alta gama…se burlan del hincha genuino” y “Está en Narnia”, fueron los comentarios más replicados en la plataforma X.