El croata Luka Modric abandonará el Real Madrid tras el Mundial de Clubes 2025. A sus 39 años de edad, el mediocampista dejará La Casa Blanca luego de que la dirigencia encabezada por Fiorentino Pérez no le ofreciera la renovación de su contrato. Tanto el club merengue como el propio futbolista emitieron emotivos comunicados anunciando la noticia a todo el mundo. Su despedida ante los hinchas del Madrid será este sábado ante la Real Sociedad por la última fecha de La Liga.

El mediocampista que ha sabido marcar a una generación del fútbol mundial, junto a otros referentes que juegan en su misma posición, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu”, comenzó diciendo, y prosiguió: “Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia“.

“Quiero dar las gracias de corazón al club, especialmente al presidente Florentino Pérez, a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo. Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz. (…) Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas” comentó el croata, participe de la generación más exitosa del Merengue.

Y finalmente cerró: “Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista“.

La Casa Blanca, por su parte, también despidió al mediocampista: “El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”.

Además de Modric, quien supo levantar 28 trofeos en sus 13 años vistiendo la camiseta merengue, otros dos personajes tendrán su despedida ante el Real Sociedad en el Santiago Bernabeu: Lucas Vázquez, Carlo Ancelotti y Jesús Vallejo.