Luego de una complicada clasificación del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, Franco Colapinto no pudo superar el primer corte clasificatorio y largará desde el puesto 18° en la carrera del día domingo.

El piloto argentino se quejó del rendimiento de su monoplaza, aunque la suerte de su compañero, Pierre Gasly, no fue muy diferente del pilarense: “Hay que entender más los autos, están complicados” sentenció Colapinto.

Al ex piloto de Williams se lo vio con dificultades para encontrar el ritmo con los neumáticos blandos: “Con la goma media si seguía haciendo vueltas hubiera mejorado más. Teníamos mucha nafta e hice casi el mismo tiempo con la goma blanda, que cada vez que la pongo me voy para atrás y no entiendo por qué la sobrecaliento mucho, es muy difícil en tracción el auto. No tracciona, no salgo de las curvas lentas y se siente muy duro cuando voy por arriba de un piano, de un pozo, de un bache, siempre el auto se empieza a descolocar y sigue saltando” declaró el oriundo de Pilar una vez terminada la Qualy.

“Perdemos mucho grip en curvas lentas y no se siente rígido, como que la goma de delante no muerde en la mitad de curva. Después, cuando acelero, es como que la goma atrás está en el aire también, mucho wheelspin. Con la goma media me sentí mucho más cómodo. Hay que entender un poco más el auto, hay que entender un poco más qué podemos mejorar porque creo que los autos están complicados. No está siendo nuestro circuito ni nuestro finde“, agregó el piloto de la escudería francesa.

Cabe resaltar que debido a ser un trazado tan estrecho y al ser de las características de un circuito callejero, para el GP de Mónaco los monoplazas van configurados para poseer una mayor carga aerodinámica en el tren trasero con el fin de poseer una mayor tracción (grip) en las curvas lentas, algo que a Alpine le ha costado encontrar durante las tandas de prácticas y en la clasificación.

Pese a la mala situación del equipo de cara a la competencia del domingo, Colapinto se muestra optimista y ve buenas posibilidades de conseguir un buen resultado para Alpine, pese a que los problemas siguen siendo los mismos de base: “Ya probamos un montón de cosas, pero los problemas base y los que tenemos son los que tuvimos todo el año. El auto no está andando como queremos en curva lenta, no estamos teniendo el grip, el balance que esperamos y se nos complica un poco. Mañana va a ser otra cosa con los dos pit stops y en ritmo de carrera estamos mejor, así que a ver qué pasa mañana y a ver si podemos dar un saltito” concluyó el argentino.