Miguel Ángel Russo sacó su primera conclusión del debut de Boca en el Mundial de Clubes: no fue penal de Carlos Palacios contra Nicolás Otamendi, infracción que le permitió al Benfica descontar antes del entretiempo en Miami.

El técnico de Boca en conferencia de prensa dejó en claro que no le gustó para nada la actuación de César Arturo Ramos Palazuelo: “Para mí no fue penal el de Carlitos. Son árbitros mexicanos, yo los conozco. Igual no me quejo porque tenemos que saber entender esas cosas”.

¡PENAL PARA BENFICA! Por esta infracción de Palacios sobre Otamendi, el árbitro César Ramos decretó la pena máxima.

Costó caro el penal porque Las Águilas volvieron al partido sin mercerlo, ya que Boca dominó todo el primer tiempo. Y en el final del segundo tiempo Benfica rescató un empate 2-2.

Sobre lo general del partido, Russo hizo un primer análisis: “Tuvimos un orden y un esfuerzo importante, que al rival le costó. No puedo hacer un análisis profundo a la media hora del partido”. Pero dejó en claro que a su equipo se le escaparon dos puntos importantes: “Hay cosas que me gustan y cosas que no. Me gusta ganar”.

De cara a lo que viene, Miguel Russo primero piensa en la recuperación de los jugadores, segundo en el Bayern Múnich y tercero recién el equipo neozelandés: “No pensamos en Auckland City. Hay que pensar en Bayern Munich, en recuperar a los jugadores”.

El DT de Boca ya sabe que no podrá contar con los expulsados Nicolás Figal y Ander Herrera, quien también se lesionó y abandonó el partido en la primera parte. Otro de los tocados es Miguel Merentiel, aunque el propio goleador uruguayo aseguró que solo fueron “calambres en los gemelos”.