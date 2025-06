Mientras se subraya el papelón de Boca Juniors al no ganarle al Auckland City, del otro lado se erige un nuevo héroe en la institución neozelandesa: Christian Gray, autor del gol que decretó el 1-1 en el Mundial de Clubes.

Lo más grave del empate de Boca es que fue ante un equipo semi amateur. La mayoría de los futbolistas del Auckland tienen un trabajo paralelo en la vida cotidiana que combinan con su carrera deportiva, y Christian Gray es uno de ellos.

¿A qué se dedica Christian Gray? El defensor central de 28 años trabaja como profesor de educación física en Mount Roskill Intermediate School. Gray es uno de los tantos que ha pedido días libres para participar de la cita mundialista en Estados Unidos.

El tanto del zaguero fue de cabeza tras un córner ejecutado por Jerson Lagos a los 52′ minutos, justo antes que el partido sea demorado por las tormentas eléctricas de Nashville. Christian Gray fue premiado con el premio MVP del partido.

Tras el batacazo tuvo contacto con la televisión oficial: “Tengo algunas tareas que se han acumulado en el último mes, así que eso es a lo que voy a volver”. Sobre el sueño que están viviendo dijo: “Soy de una pequeña ciudad muy lejos de aquí (Gisborne) muy diferente a este entorno, así que es como un sueño. Estoy un poco sin palabras. Es surrealista, todavía no lo asimilo. Sé lo que significa para el club, eso lo hace muy especial”.

