Mauricio Macri votó y pidió tranquilidad a los mercados

El expresidente Mauricio Macri votó este mediodía en las elecciones legislativas, pidió tranquilidad a los mercados ante los resultados de esta noche y se refirió a los posibles cambios en el gabinete libertario.

Macri dijo ante la prensa que espera “que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”.

A su vez, el exmandatario se mostró a disposición del Gobierno para “hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio”.

