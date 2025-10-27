Selección Argentina: Diego Placente buscará revancha en el Mundial Sub-17 en Qatar

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub-17, ya dejó atrás la decepción por la final perdida ante Marruecos en el Mundial Sub-20 y se enfoca en un nuevo desafío, el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar del 3 al 27 de noviembre. El objetivo del cuerpo técnico es claro tratar conseguir el primer título mundial de la categoría para la Albiceleste.

Argentina integrará el Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, con todos los encuentros programados en el complejo Aspire Zone de Rayán. El debut será el 3 de noviembre frente a Bélgica, luego se medirá con Túnez el 6 y cerrará la fase de grupos contra Fiyi el 9.

Esta edición del torneo será histórica, ya que contará por primera vez con 48 equipos, con un formato donde avanzarán a los 16avos de final los 12 primeros, los 12 segundos y los 8 mejores terceros, lo que promete dar mayor exigencia en la competencia.

Placente continúa consolidando un proyecto que lidera desde 2017. Durante estos años, el ex defensor de River buscó transformar la estructura de las juveniles de la AFA, incorporando psicólogos, fortaleciendo los valores humanos y promoviendo el disfrute del juego como eje central del desarrollo.

Además, ha dado oportunidades a jóvenes promesas que ya destacaron en clubes locales e internacionales, como el arquero José Castelau, del Real Madrid, y el delantero Can Armando Güner, del Borussia Mönchengladbach, mientras busca mantener un equilibrio entre experiencia y proyección dentro del equipo.

Con un grupo talentoso y un cuerpo técnico comprometido, la Argentina Sub-17 buscará hacer historia en Qatar y dar a Placente la satisfacción de lograr el primer título mundial en esta categoría.